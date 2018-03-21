РИАМО - 21 мар. Специалисты приступят к рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, со следующей недели он будет закрыт, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.

«Полигон старый, здесь до сих пор нет системы дегазации. Буквально со следующей недели мы приступаем к активной фазе рекультивации полигона. По сути он будет закрыт», - сказал в среду Воробьев.

По его словам, основной задачей властей является создание купола, который впоследствии будет обеспечивать дегазацию.

«К 15 июня мы должны завершить все процедуры, контракты все заключены. Это порядка 120-140 миллионов рублей будет инвестировано в полигон. И он будет полностью законсервирован», - добавил губернатор.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, в среду в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы – тошнота и головокружение. Специалисты не связывают обращения с полигоном «Ядрово».

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев назвал борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах ТБО одним из приоритетов для подмосковного правительства. Воробьев подчеркивал, что власти должны своевременно информировать людей о рекультивации полигонов, чтобы все действия в этом направлении были понятны жителям.