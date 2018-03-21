РИАМО - 21 мар. Порядка 700 детей, обучающихся в школе №1151 в Зеленограде, прошли профилактическое обследование после того, как выяснилось, что в школе они контактировали с больной туберкулезом медсестрой, также проверили более 190 воспитанников детсада, ни у одного их них не выявлено туберкулеза, сообщила в среду главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.

Ранее СМИ сообщали, что медсестра, контактировавшая с детьми зеленоградской школы, скончалась от туберкулеза открытой формы.

«В настоящее время у нас прошло обследование 697 детей из школы и 193 ребенка из детского сада. Среди них не выявлено ни одного больного», - сказала Богородская.

Она добавила, что длительность контактов каждого ребенка в течение одного дня с заразившейся туберкулезом медсестрой проанализировали. По результатам проверки, контакт погибшей с каждым из детей составлял не более чем 5-15 минут в день.

«Туберкулез - это не карантинная инфекция. После контакта с больным карантин не объявляется. Все это прописано в санитарных правилах профилактики туберкулеза. Чтобы человек заразился туберкулезом, нужно контактировать с больным на протяжении минимум шести часов в день и при этом достаточно длительное время», - подчеркнула Богородская.

Кроме того, она заверила родителей учеников, что поводов для волнения нет.

«Мы прекрасно все понимаем, ту вашу настороженность, которая проявляется всеми возможными способами. <...> Сразу могу ответить на самый животрепещущий вопрос, безопасно ли находиться вашим детям в школе? Ответ такой – безопасно», - подчеркнула Богородская.

В школе в Зеленограде в среду прошло собрание, на котором обсудили, как обезопасить детей от туберкулеза. На мероприятии присутствовали первый замруководителя департамента образования столицы Михаил Тихонов, заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Алексей Погонин, а также родители детей, обучающихся в школе №1151.