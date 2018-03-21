РИАМО - 21 мар. Прием заявлений на бумажном носителе о включении в реестр пострадавших граждан в Главном управлении государственного строительного надзора Подмосковья с 22 марта будет прекращен, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстрйонадзора региона.

В связи с вступлением в силу административного регламента по предоставлению государственной услуги «Отнесение граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и включение их в реестр пострадавших граждан» прием заявлений осуществляется в электронном виде через региональный портал госуслуг Московской области (РПГУ) https://uslugi.mosreg.ru.

«С 22 марта 2018 года прием заявлений на бумажном носителе о включении в реестр пострадавших граждан в Главном управлении прекращен. При условии отсутствия у заявителя технической возможности подать заявление в электронном виде через РПГУ необходимо обратиться через сеть многофункциональных центров Московской области (МФЦ), где заявителю будет обеспечен бесплатный доступ к порталу для получения государственной услуги в электронной форме», - сообщил начальник надзорного органа Руслан Тагиев.