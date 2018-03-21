РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. В Котельниках после 15 апреля текущего года планируют начать ремонт ям на дорогах, всего подрядные организации планируют заделать ям выбоин общей площадью порядка 2 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Начиная с 15 апреля в Котельниках начнем проводить ямочный ремонт дорог. Сейчас идут подготовительные работы, проводится оцифровка ям на улично-дорожной сети. Общая площадь работ составит порядка 2 тысяч квадратных метров», – сказал замглавы администрации города Евгений Журавлев.

Он уточнил, что ямочный ремонт будет идти на всей территории городского округа. Оцифровка ям проводится при помощи мобильного приложения «Дороги Подмосковья». Помимо ямочного ремонта, в городском округе в этом году будет отремонтировано 9 дорог.

С 2017 года в Подмосковье работает приложение «Дороги Подмосковья», которое разработано для контроля ремонта дорог в Московской области. При помощи программы видеофиксации фиксируются координаты и дата обнаружения каждой ямы, также можно сфотографировать дефект дорожного полотна. С помощью приложения можно отслеживать и информацию о ходе ремонта ям.