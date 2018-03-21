РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Городской округ Подольск стал лидером по вводу нежилых площадей среди муниципальных образований Подмосковья с начала 2018 года, сообщается на сайте администрации округа.

Всего с начала 2018 года в Московской области ввели в эксплуатацию 254 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости. Среди общего объема нежилых площадей – 106 тысяч квадратных метров введено из числа объектов общественного назначения.

«В список лидеров попали городской округ Подольск, в котором было построено более 35 тысяч квадратных метров. На втором месте Ленинский район, где было введено в эксплуатацию свыше 34 тысяч квадратных метров, а третье место занял городской округ Мытищи, в котором было возведено более 28 тысяч квадратных метров коммерческих площадей», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в Подмосковье с начала текущего года хорошие показатели ввода у производственных, логистических и административных помещений.