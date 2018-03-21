РИАМО - 21 мар. Московская область заняла первое место в России по количеству участников голосования за благоустройство общественных пространств, голосование проходило во время выборов президента России 18 марта 2018 года, сообщил в среду заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в России в 2017 году. Основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны.

«По количеству проголосовавших (во время выборов президента РФ по проектам благоустройства - ред.) в топе: Московская область занимает номер один - 1,4 миллиона человек, потом Башкирия, много людей пришли в Краснодарском крае, в Самаре и в Ленинградской области», - сказал Чибис на заседании экспертного совета по городской среде.

Он отметил, что 18 марта в проекте «Формирование комфортной городской среды» приняли участие 824 муниципалитета России, при этом около 16 миллионов человек выразили свое мнение относительно того, какой проект и какое общественное пространство требуется благоустроить в первую очередь.

«Проект удался, первый раз в истории такой масштабный проект в Российской Федерации», - добавил Чибис.