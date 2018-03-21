РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мар. Сотрудники отдела ГИБДД проведут со школьниками Королева беседы перед началом весенних каникул, полицейские также будут дежурить на дорогах города, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Эльвира Фадеева.

Во время весенних каникул ученики городских школ проводят больше времени на улице. По статистике именно в это время они чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия (ДТП), нарушая правила.

«Госавтоинспекция Королева с 21 марта по 8 апреля текущего года (2018 года – ред.) проводит целевое профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». Сотрудники ОГИБДД Королева проведут беседы с учащимися школьных и дошкольных учреждений. Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции запланированы рейды по выявлению на дорогах города, водителей транспортных средств, нарушающих ПДД. По линии дорожного надзора будут проведены дополнительные проверки состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения вблизи детских образовательных организаций и в местах массового скопления людей», – сказала Фадеева.

С начала 2018 года на дорогах Подмосковья зарегистрировано 53 аварии с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых четыре ребенка погибли и 56 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось на 22%, число раненых в них детей – на 24%. В Королеве за этот период ни один ребенок на дороге не пострадал.