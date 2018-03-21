РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мар. Мониторинг состояния 29 гидротехнических сооружений и их готовности к перепуску паводковых вод проведут в городском округе Красногорск во второй половине марта – в первой половине апреля, сообщил начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации округа Красногорск Игорь Куркин.

«На территории округа находятся 29 гидротехнических сооружений, 22 из них были приняты в муниципальную собственность в апреле-мае 2017 года. Гидротехнических сооружений, представляющих опасность аварий и повреждений, по результатам мониторинга в 2017 году члены противопаводковой комиссии не выявили. Мониторинг состояния гидросооружений в 2018 году запланирован на вторую половину марта-апрель», – сказал Куркин.

В среду в администрации муниципалитета состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Вел заседание замглавы администрации по безопасности Александр Бутенко, докладывали представители отделов и территориальных управлений администрации, надзорных органов, Красногорского пожарного гарнизона, садовых товариществ.

«В Красногорске подготовлены все необходимые документы, направленные на смягчение рисков и реагирование на чрезвычайные ситуации на территории муниципалитета, утвержден состав противопаводковой комиссии. Силы и средства Красногорского звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям в условиях паводка готовы», – сказал Куркин.