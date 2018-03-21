РИАМО - 21 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Андрей Воробьев на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось в аккаунте, губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, в среду в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы – тошнота и головокружение. Специалисты не связывают обращения с полигоном «Ядрово».

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев назвал борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах ТБО одним из приоритетов для подмосковного правительства. Воробьев подчеркивал, что власти должны своевременно информировать людей о рекультивации полигонов, чтобы все действия в этом направлении были понятны жителям.

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