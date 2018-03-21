РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мар. С начала текущего года на территории городского округа Красногорск произошло 25 пожаров, в результате которых три человека погибли и шесть пострадали, сообщил «РИАМО в Красногорске» начальник отдела надзорной деятельности по городскому округу Красногорск Александр Ремпель.

«Большинство пожаров происходит в жилье всех форм собственности. Чаще всего причинами возгорания становятся нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация печей», – сказал Ремпель.

По словам начальника Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Романа Мирошниченко, ежедневно в Красногорске заступают на суточное дежурство более 30 сотрудников гарнизона.

«В Красногорский пожарно-спасательный гарнизон входят пять подразделений. Ежедневно на дежурство заступают около 30 пожарных, водителей и руководителей подразделений: экипажи девяти автоцистерн с пожарно-техническим инструментом, оборудованием и огнетушащими веществами, трех автоцистерн-лестниц, а также смена спасателей на аварийно-спасательном автомобиле», – сказал Мирошниченко.

Он подчеркнул, что к предстоящему пожароопасному периоду силы и средства Красногорского пожарно-спасательного гарнизона готовы в полном объеме.