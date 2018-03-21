РИАМО - 21 мар. Исследования на содержание различных веществ в воздухе подмосковного Волоколамска не выявили превышения предельно допустимой их концентрации (ПДК), говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Всего за период с 23 февраля по 21 марта было проведено 645 исследований атмосферного воздуха на территории жилой застройки в трех точках по восьми показателям. С 9 марта превышений гигиенических нормативов по содержанию загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, в атмосферном воздухе в Волоколамске не выявлено.

«За последние сутки проведено 24 исследования на содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола. При исследовании атмосферного воздуха превышения ПДК указанных веществ не выявлено», — говорится в сообщении.

Жителям с повышенной чувствительностью к загрязнению атмосферного воздуха химическими веществами, формирующими ощущение запаха, с целью предупреждения обострения сердечно-сосудистых, легочных и прочих хронических заболеваний, предупреждения острых приступов заболеваний, связанных с психофизиологической реакцией на ощущение запаха, рекомендовали избегать длительного нахождения на открытом воздухе в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

«Людям, страдающим легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, необходимо иметь с собой необходимые лекарственные средства, следует избегать употребления алкогольных напитков, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также может усиливать ощущение запаха», — добавляется в сообщении.

Вопрос контроля за состоянием атмосферного воздуха в Московской области остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

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