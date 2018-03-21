РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. Около 160 кровель очистили от снега и сосулек в подмосковной Балашихе за двое суток, говорится в сообщении пресс-службы администрации Балашихи.

«В связи с погодными условиями управляющие компании и коммунальные службы Балашихи ежедневно проводят чистку крыш домов от снега и наледи в усиленном режиме. С начала недели (за 19 и 20 марта – ред.) в городе было очищено 158 кровель», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он отметил, что коммунальные службы и управляющие компании постоянно следят за состоянием крыш домов. Для их очистки сформированы специальные бригады. О предстоящих работах жителей предупреждают заранее.

Юров добавил, что по вопросам очистки крыш жители Балашихи всегда могут обратиться в свою управляющую компанию или направить соответствующее обращение на портал «Добродел».