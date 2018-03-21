РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 21 мар. Начальник отделения аэроакустики и экологии летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ» в Жуковском, доктор физико-математических наук Виктор Копьев стал лауреатом конкурса имени академика Георгия Петрова, сообщается на сайте института.

Первая премия и золотая медаль были вручены ученому за выдающиеся работы в области теории гидродинамической устойчивости и турбулентности. Церемония награждения состоялась на XXIII Международной конференции «Нелинейные задачи теории гидродинамической устойчивости и турбулентности» в Звенигороде.

«Цикл работ лауреата «Теоретические, экспериментальные и численные исследования аэроакустических свойств турбулентных струй» направлен на изучение фундаментальных проблем шумообразования и связан с исследованием структуры турбулентности в турбулентных струях, разработкой методов описания таких течений и поиску способов воздействия на них для снижения аэродинамического шума», – говорится в сообщении.

По словам самого ученого Копьева, понимание свойств турбулентных струй является основой, с помощью которой можно предлагать и разрабатывать новые идеи для снижения шума.

«В частности, поиск таких методов имеет определяющее значение для перспективных сверхзвуковых самолетов, поскольку для этих летательных аппаратов именно турбулентная струя является главным источником шума в боковой и пролетной контрольных точках на местности. Хочу подчеркнуть, что получение награды – не только моя заслуга, в работе принимал участие весь коллектив отделения», – отметил Копьев.

Премии имени академика Петрова присуждаются российским ученым за лучшие работы по теории гидродинамической устойчивости и турбулентности раз в два года с 1997 года. Решение о присуждении премий публикуется в журнале «Механика жидкости и газа».