РИАМО - 21 мар. Музей Победы 24 марта примет участие в международной акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF), говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Акция пройдет в России и странах мира 24 марта. В субботу архитектурно-художественную подсветку фасада главного здания на Поклонной горе отключат на час – с 20:30 до 21:30», - говорится в сообщении.

Несмотря на отключение внешнего освещения, в субботу музей будет работать по обычному расписанию до 21:30 (кассы и вход посетителей до 21:00).

Впервые Москва присоединилась к международной экологической акции «Час Земли» в 2009 году. В 2013 году была впервые отключена подсветка Московского Кремля и еще более 100 зданий. В 2014 году акция охватила около 400 зданий, в 2015 году – более 800, а в 2016 году – уже 1,5 тысячи.

В 2017 году в акции «Час Земли» приняли участие 184 страны. Москвичи поддержали акцию велопробегом и флешмобами. К ней присоединилось 14 парков. Также на время оказались без подсветки порядка 1,7 тысячи зданий. Среди них храм Христа Спасителя, стадион в «Лужниках», дома на Новом Арбате, Останкинская телебашня и другие.