РИАМО - 21 мар. Количество проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, которые были утверждены в 2018 году, составило пять единиц, сообщил начальник управления по рациональному недропользованию министерства экологии и природопользования Московской области Александр Дунаев.

«В 2018 году удалось утвердить пять проектов ЗСО объектов питьевого водоснабжения в Подмосковье», - сказал Дунаев в ходе круглого стола «Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения: утверждение проектов округов, установление границ и режима» в Мособлдуме.

Он также отметил, что создание проекта ЗСО - обязательное мероприятие, предшествующее утверждению зоны санитарной охраны.

«Цель создания ЗСО - санитарная охрана источников водоснабжения, водозаборов и прилегающей территории от загрязнения. Сначала разрабатывается проект ЗСО, который должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключения. Только затем проект ЗСО подлежит заключению. На данный момент в Подмосковье выдано порядка 1,8 тысячи санитарно-эпидемиологических заключений. Становится понятен объем работы, который предстоит провести министерству экологии региона», - добавил Дунаев.