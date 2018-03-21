РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. Около 3 тысяч школьников отдохнут в летних лагерях дневного пребывания на базе школ Балашихи в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Во время летних каникул 2018 года мы планируем обеспечить отдых 2 765 школьников в городских лагерях дневного пребывания. Они будут работать на базе 45 школ городского округа», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что еще 133 ребенка смогут отдохнуть летом 2018 года в палаточном лагере «Патриот» в Одинцовском районе. Также планируется организовать отдых в трех подмосковных оздоровительных лагерях и двух лагерях на побережье Черного моря.

В 2017 году в городских оздоровительных лагерях на базе школ Балашихи отдохнули более 2 600 детей.