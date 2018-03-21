РИАМО - 21 мар. Сервис электронной записи на прохождение медицинской комиссии для водителей и владельцев оружия обновили в Москве, в частности, вместо одной поликлиники пройти комиссию можно теперь в шести, говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета государственных услуг.

«На официальном сайте мэра Москвы mos.ru расширен список поликлиник, в которые можно записаться на сайте mos.ru, чтобы пройти медкомиссию и получить справку в ГИБДД или для разрешения на оружие. Теперь список поликлиник, поддерживающих этот сервис, расширен до шести. Это поликлиники №46 (ЦАО), №6 (САО), №209 (ЗАО), а также диагностические центры №1 (ЮЗАО) и №3 (ЮВАО). Ранее сервис предоставляла только поликлиника №180 в Москве», - отмечается в сообщении.

Кроме того, для удобства пользователей на сайте появилась единая интерактивная форма для записи на прохождение медицинских комиссий и для водителей, и для потенциальных владельцев оружием. Воспользовавшись электронной записью на медицинскую комиссию, пользователь может выбрать медицинское учреждение вне зависимости от места жительства и прописки, а также дату и время приема. В случае необходимости пользователь может отменить запись.

Медицинская справка — обязательный документ для каждого водителя. Сервис электронной записи на водительскую медкомиссию был запущен на mos.ru в 2015 году. Для получения разрешения на владение оружием тоже необходимо оформить медицинское заключение. В электронной форме запись на прохождение комиссии для будущих владельцев оружия доступна на портале с 2017 года.

Если за весь прошлый год москвичи воспользовались сервисом около 5,5 тысяч раз, то с начала 2018 года зарегистрировано уже более 3 тысяч обращений. Стоимость услуги составляет 5 тысяч рублей, цена единая для всех поликлиник.