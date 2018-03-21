РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 21 мар. В подмосковном Жуковском сотрудники ГИБДД выявили на дорогах горокруга одного нарушителя правил перевозки детей в ходе профилактического рейда «Детское кресло», всего они проверили около 40 транспортных средств, сообщается на официальном сайте округа.

«Двадцатого марта в целях снижения количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров, а также в рамках проведения мероприятий по снижению дорожно-транспортных происшествий в городе, сотрудниками Жуковской Госавтоинспекции организован и проведен рейд «Детское кресло». Он проводился на улице Баженова у дома №12. За время рейда было проверено 38 транспортных средств и составлен один административный материал по статье «Нарушение правил перевозки детей»», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает выплату штрафа в размере 3 тысяч рублей. Со всеми автомобилистами полицейские провели профилактические беседы.

Автоинспекторы призывают взрослых с самого раннего возраста приучать ребенка к соблюдению правил дорожного движения. Ответственные родители личным примером учат дисциплинированному поведению на улице не только собственных детей, но и других.