РИАМО – 21 мар. Конкретных сроков и места проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«Каких-либо конкретных решений по срокам и месту (встречи – ред.) обозначено не было. Об этом речь не шла», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Трамп договорились дать поручения министру иностранных дел Сергею Лаврову и госсекретарю Майку Помпео как можно скорее вступить в контакт и начать проработку данных вопросов.

Ранее американский лидер поздравил своего российского коллегу с победой на выборах.