РИАМО - 21 мар. Подмосковье находится в тройке лидеров по России по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в 2017 году их было 319,4 тысячи, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Московская область на втором месте в Центральном федеральном округе и третьем месте в РФ (на первом – Москва, на втором – Санкт-Петербург)», - сказал Разин.

Он добавил, что в прошлом году число субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье составляло 319,4 тысячи.

Министр отметил, что в этом году субъекты малого и среднего предпринимательства будут поддерживаться по нескольким направлениям. Так, представители МСП смогут получить субсидии на модернизацию производства (компенсировать до 50% от стоимости оборудования), на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования (компенсируется до 70% от размера первого взноса).

Кроме того, представители малого и среднего бизнеса смогут претендовать на субсидирование субъектов социального предпринимательства, поручительство Гарантийного фонда Московской области для получения кредита, микрозаймы Московского областного фонда микрофинансирования и другие меры поддержки.

В среду в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске открылась специализированная выставка METRO EXPO-2018, которая будет проходить до 23 марта. Выставка принимает более 350 экспонентов и 23 тысячи посетителей из 49 регионов. В рамках METRO EXPO запланировано более 500 мероприятий.

В экспозиции также принимают участие около 30 сельскохозяйственных производителей из Подмосковья.