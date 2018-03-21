РИАМО – 21 мар. Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть просьбу Ксении Собчак о помиловании 16 человек и рассмотреть поданный ею список, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече с экс-кандидатами в президенты Путин получил от Собчак список из 16 человек, которых она просила помиловать.

«Действительно, такой список был Собчак передан президенту, президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список», — сказал Песков.

Ранее Собчак передала Путину список из 16 человек, которых считает политзаключенными и просит незамедлительно освободить. В их числе фигуранты дела о терроризме в Крыму, блогер, осужденный за размещение видеороликов, и ряд политических активистов.