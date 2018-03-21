РИАМО – 21 мар. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прервала сенатора Людмилу Нарусову, вновь поднявшую вопрос о диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского, отметив, что для выступления министра в СФ заявлены совсем другие темы, сообщает РИА Новости.

После того, как Мединский выступил в Совфеде с докладом в рамках правительственного часа, Нарусова обвинила министра в безнравственности в связи с защитой его докторской диссертации.

«У нас на правительственный час, либо в других форматах вносится конкретный вопрос, который мы обсуждаем на заседании Совета Федерации. И мне кажется, не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке, к правительственному часу. Если у кого-либо есть вопросы, их можно задать, не используя для пиара эту площадку», - сказала Матвиенко в среду.

Сам Мединский не отреагировал на выступление Нарусовой на заседании. Министр сказал, что не успевает пообщаться с прессой, поскольку спешит на встречу.

В 2016 году в Минобрнауки поступило заявление от нескольких ученых с требованием лишить Мединского степени доктора наук, так как он допустил «грубейшие ошибки» в своей диссертации. В октябре 2017 года Высшая аттестационная комиссия (ВАК) рекомендовала поддержать это требование (с формулировкой «ненаучность»). Но большинство членов президиума ВАК проголосовали против лишения Мединского степени, и в Минобрнауки подписали приказ отклонить требование ученых.