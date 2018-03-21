РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Подсветку трех объектов на час погасят в городском округе Люберцы 24 марта, таким образом подмосковный город примет участие во всемирной акции «Час земли», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В эту субботу, 24 марта, городской округ Люберцы присоединится к акции «Час Земли». С 20:30 до 21:30 погаснет декоративная подсветка на здании администрации, подсветка памятника Юрию Гагарину на Октябрьском проспекте, на здании Октябрьского водоканала», – сказал Ружицкий.

Он предложил всем горожанам принять участие в акции.

«Выключите свет в своих квартирах на один час. Давайте вместе сохраним нашу планету! Ведь это будущее наших детей», – добавил Ружицкий.

Всемирная акция «Час Земли» пройдет 24 марта с 20:30 до 21:30. Организаторы призывают в это время выключить свет и бытовые приборы. «Час Земли» – самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, более 170 стран и около 7 тысяч городов.