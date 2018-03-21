РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 21 мар. Спортсменки из подмосковного Жуковского завоевали золотые медали на первом этапе Кубка мира по эстетической гимнастике в Финляндии, сообщила тренер по художественной гимнастике городского Центра спорта «Метеор» Зитта Букова на своей странице в «Фейсбук».

«Хорошим стартом нового сезона на первом этапе Кубка мира по эстетической гимнастике в Финляндии начали команды России, Московской области, городов Жуковского и Раменского. «Виктория» – золотые медали, «Виктория-Стрела» – бронзовые медали. Поздравляю тренеров: Т. Перевощикову, Э. Маркизову, Е. Ефремову», – написала Букова.

Соревнования первого этапа Кубка мира и первого этапа Кубка мира среди юниорок по эстетической гимнастике проходили с 16 по 18 марта в финском городе Вантаа.