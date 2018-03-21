РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 21 мар. Депутат Мособлдумы, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Олег Жолобов встретился с жителями деревень Голубино, Острожки, Косино и Мансурово городского округа Домодедово, сообщается в группе «Единая Россия Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

Встреча состоялась в Голубинском сельском клубе, в зале присутствовали почти 30 местных жителей. На прием к депутату записался староста деревни Голубино Вячеслав Хрипко. Мужчина попросил депутата оказать содействие в решении ряда вопросов, касающихся улучшения жизни сельчан.

«Местные жители попросили меня помочь в их усилиях установить павильоны на автобусных остановках, потому что ждать транспорта под дождем и снегом без крыши над головой – не самое приятное дело, а также помочь заменить опору электропередач. Волнует жителей также вопрос экологии: в местные пруды из местных ферм попадает «удобрение», и рыбы в прудах практически не осталось», – сказал Жолобов.

Он также добавил, что поможет жителям села с поиском директора для сельского клуба.

«Жители попросили найти человека и утвердить его в должности директора сельского клуба, в котором мы собрались. Необходимо, чтобы клуб начал качественно работать. Взял все обращения на контроль и обязательно буду помогать», – сказал Жолобов.

Он также рассказал жителям о своей депутатской и законотворческой деятельности, на какие мероприятия направлены средства из его депутатского фонда в городском округе Домодедово в 2018 году. Например, порядка 10 миллионов рублей выделены на ремонт Домодедовской школы; на покупку парадной формы юнармейцам всех школ Домодедова, на ремонт молодежных центров в микрорайонах Барыбино и Красный Путь.