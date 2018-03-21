РИАМО - 21 мар. Сотрудники полиции на Хвалынском бульваре в Москве задержали подозреваемого в совершении нескольких краж боковых зеркал с автомобилей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В полицию ранее поступило заявление о краже с машины Volvo, припаркованной на Моршанской улице, двух зеркал заднего вида стоимостью 103 тысячи рублей. В течение дня в ОМВД поступили аналогичные сообщения о кражах на территории района Выхино. Общая сумма ущерба составила более 270 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность одного из подозреваемых – 18-летнего жителя Московской области. Установлена причастность задержанного к совершению четырех краж на территории района», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.