РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мар. Победители конкурса рабочих специальностей «Рабочие стипендиаты Газпромбанка» в Королеве получат надбавку к стипендии в размере от 800 до 1 200 рублей, сообщила «РИАМО в Королеве» старший мастер международного центра компетенций World Skills Елена Вепринцева.

Финал конкурса в Королеве, который начался 12 марта, состоялся в среду. На нем наградили 40 победителей и призеров, которые получат прибавку к стипендии от «Газпромбанка».

«Конкурс проходил в несколько этапов. В нем приняли участие 120 студентов техникума, 40 из которых стали призерами. Первое место заняли 5 студентов, они получат надбавку в размере 1200 рублей ежемесячно», – сказала Вепринцева.

Конкурс проходил по 14 профессиям, таким как электрогазосварщик, строительный маляр, каменщик, столяр-плотник, электромонтажник и другие. Второе место заняли 15 студентов, третье место – 20 студентов, они получат прибавку по 1000 и 800 рублей соответственно.