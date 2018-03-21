РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В доме культуры имени Карла Маркса в Подольске 23 апреля покажут фильм «Убийство в Восточном экспрессе», посмотреть киноленту смогут все желающие бесплатно, сообщается на сайте ДК.

«Жители Подольска 23 апреля смогут посмотреть в доме культуры имени Карла Маркса фильм «Убийство в Восточном экспрессе», вышедший в прокат в 2017 году. В центре картины происшествие в поезде под названием «Восточный экспресс» – один из пассажиров оказывается мертвым. К счастью, в нем находится великий сыщик Эркюль Пуаро, которому и предстоит разобраться в непростом деле», – говорится в сообщении.

Показ начнется в 18:00 и будет проходить по адресу: улица Большая Зеленовская, дом 50. Вход свободный.