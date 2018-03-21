РИАМО - 21 мар. У обратившихся в больницу подмосковного Волоколамска детей возьмут дополнительные анализы, в медучреждение направили специалистов по аллергологии и токсикологии, сообщил в среду министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, на 14:00 все основные обращения приняты, дети осмотрены (57 человек). Из них один госпитализирован по поводу ранее сопутствующего заболевания, и еще четыре человека по просьбам родителей находятся на дополнительном медобследовании. Остальные дети отпущены.

«Мы опросили детей: жалобы на тошноту, головокружение, рвоту. В основном связывают с неприятным запахом, который исходил со свалки. <…> Отправили из нашего головного института специалистов по аллергологии, токсикологии, а также непосредственно главный педиатр находится в Волоколамском лечебном учреждении», - сказал Марков.

Он уточнил, что специалисты изучили состояние газов. Уровень газов в пределах нормы, то есть состояние людей напрямую не связано с концентрацией тех или иных веществ.

«Мы сами хотим разобраться в состоянии детей. Взяты анализы, и по их результатам будем делать выводы», - добавил министр.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков сообщал, что места выхода свалочного газа на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья оперативно засыпали грунтом.