РИАМО - 21 мар. Места выхода свалочного газа на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья оперативно засыпали грунтом, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

«Сегодня ночью на полигоне «Ядрово», где круглосуточно дежурит специально созданный штаб, <…> в результате резкого падения давления произошел выброс свалочного газа. Места выбросов были сразу выявлены, затампонированы, в том числе и чистыми грунтами», — сказал Чупраков.

Он уточнил, что операторы полигона заключили контракт с голландской компанией, которая с 24 марта приступает к дегазации «Ядрова», работы будут закончены до 15 июня. В результате неприятный запах на полигоне будет практически устранен.

Чупраков добавил, что до 24 марта завершат работы по подготовке новой карты полигона, она будет сделана с учетом всех требованиями природоохранного законодательства. С 24 марта также будет прекращен завоз отходов на действующее тело «Ядрова». Сразу после этого начнутся подготовительные и основные работы по монтажу системы дегазации. Свалочный газ будет собираться с полигона и сжигаться с помощью высокотемпературного факела.

«Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами и информирует администрацию президента и правительство. К сожалению, мы не можем сейчас исключить появление неприятных запахов на полигоне. В частности, полигон «Ядрово» работает с 1979 года и за это время накопил большой объем свалочного газа. Мы с пониманием относимся к жалобам жителей и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее провести дегазацию полигона», — отметил Чупраков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе. Решить проблему распространения неприятных запахов с полигона планируется до 15 июня. Губернатор также поручил своевременно и в короткие сроки принимать все необходимые меры по обеспечению экологической безопасности в Подмосковье.