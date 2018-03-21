РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Мосавтодор» заделали ямы на улице Ленина в микрорайоне Климовск Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой устранить ямы на улице Ленина напротив дома №9Б в микрорайоне Климовск. Он отметил, что из-за них проехать по данному участку автодороги невозможно.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу повреждения автодороги в микрорайоне Климовск на улице Ленина. Указанная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.