РИАМО - 21 мар. Досрочный период ЕГЭ-2018 стартовал в среду в Московской области, первыми предметами сдачи стали информатика и ИКТ и география, причем количество ребят, которые выбрали ЕГЭ по информатике и ИКТ в пять раз превышает зарегистрированных на экзамен по географии, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Досрочный период ЕГЭ в Московской области пройдет с 21 марта по 11 апреля, экзамены сдадут около 1,9 тысячи человек – выпускники прошлых лет и текущего года, студенты колледжей и техникумов, не завершившие образование в прошлые годы.

«Для 180 ребят подготовлены комфортные условия для сдачи экзамена в двух пунктах проведения экзаменов – Балашихе и Мытищах», - говорится в сообщении.

За ходом проведения экзаменов, их прозрачностью и открытостью следят шесть общественных наблюдателей, в том числе три представителя Российского союза молодежи, и еще пять человек контролируют в онлайн-режиме в ситуационном центре Московской области и на федеральном портале smotriege.ru. Все наблюдатели прошли специальную подготовку и получили аккредитацию.

Доставка экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ осуществлена управлением специальной связи. Экзамены в Подмосковье проводятся с применением технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов в 100% ППЭ.

«Ждать результатов своих стараний ребятам недолго – не позднее 3 апреля они узнают свои баллы. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно будет подать до 5 апреля», - подчеркивается в материале.

Во время всего периода проведения экзаменов в Подмосковье работает горячая линия министерства образования Московской области по вопросам ЕГЭ, где можно получить консультацию и сообщить о нарушениях: 8 (498) 602 - 10 - 95, 8 (498) 602 - 11 - 42, 8 (498) 602 - 11 - 43. Также можно обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Общий телефон доверия: +7 (495) 104-68-38, общая горячая линия: +7 (495) 984-89-19.

«Подмосковье готово к проведению досрочного периода ЕГЭ 2018 года. Около двух тысяч ребят сдадут экзамены в досрочный период, 36,6 – в основной. Это готовность восьми пунктов проведения экзаменов в досрочный период. Есть все необходимое для проведения экзаменов максимально объективно и прозрачно», - отметила министр образования Московской области Марина Захарова.

Она добавила, что в феврале была проведена акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», участниками которой стали родители подмосковных школьников. Это была прекрасная возможность для родителей побывать на месте своих детей, увидеть аудитории, в которых они будут сдавать экзамены, протестировать экзаменационные задания, почувствовать атмосферу в аудитории.

«В рамках подготовки к ЕГЭ 2018 уделено большое внимание психологической подготовке ребят к экзаменам, от их настроя многое зависит – важно чувствовать всестороннюю поддержку и быть уверенным в своих силах», - заключила министр.

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.