РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 21 мар. В марте и апреле текущего года сотрудники налоговой службы проведут дни открытых дверей в подмосковном Домодедове, сообщается на официальном сайте горокруга.

«ИФНС России по Домодедово Московской области 23-24 марта, а также 23-24 апреля проведет дни открытых дверей, в рамках которых будут информировать граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц», – говорится в сообщении.

День открытых дверей 23 марта пройдет с 9:00 до 20:00, 24 марта – с 10:00 до 15:00, 23 апреля на дне открытых дверей будут ждать с 9:00 до 20:00, 24 апреля – с 9:00 до 20:00.

В дни открытых дверей сотрудники налоговой службы будут рассказывать людям о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога; о порядке исчисления и уплаты НДФЛ; о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ, а также о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ.

Также пришедшим на дни открытых дверей расскажут о том, как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде. Сотрудники налоговой службы ответят на все вопросы, возникшие у налогоплательщиков.