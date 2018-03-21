РИАМО - 21 мар. Храм Иверской иконы Божией Матери на улице Большая Ордынка в столице передан Русской православной церкви, сообщается на сайте финансово-хозяйственного управления РПЦ.

«Издано распоряжение департамента городского имущества города Москвы от 12 февраля 2018 года №4099 о передаче в собственность РПЦ объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Иверской Божьей Матери, 1798-1842 годы». Переданный церкви храм расположен по адресу: улица Большая Ордынка, дом 39», - говорится в сообщении.

Храм Иверской иконы Божией Матери на Всполье расположен в районе Замоскворечье. Церковь выстроена из кирпича и украшена белокаменным декором, оштукатурена и окрашена в густой розовый цвет с побелкой деталей. Храм стоит на линии улицы Большой Ордынки, выступая на нее западным портиком.

Издревле застройка Замоскворечья перемежалась с лугами для выпаса скота, называвшимися «вспольями». Впоследствии луга исчезли, а топонимическая привязка «что на Всполье» сохранилась в названии храма Иверской иконы Божией Матери.

Как уточняется в материале, прежде здесь находилась церковь Георгия Победоносца, а с 1802 года ее назвали Иверской.