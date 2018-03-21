РИАМО - 21 мар. Мосгосэкспертиза одобрила проектную документацию на установке подъемных платформ для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в многоквартирные дома столицы, всего в подъездах появится еще 21 подъемная платформа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Подъемные механизмы появятся в многоквартирных домах СЗАО (семь платформ), СВАО (шесть платформ), ВАО (четыре платформы), ЮАО (три платформы) и на севере города, где будет установлена одна платформа», - сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Подъемные платформы обеспечат инвалидам-колясочникам и другим маломобильным группам населения беспрепятственный и комфортный доступ на площадку первой остановки лифта.

Проектной документацией предусматривается установка платформы подъемной наклонного перемещения, замена наружных и тамбурных дверных блоков с оборудованием их системой автоматического открывания и доводчиком. В местах проведения работ будет произведен восстановительный ремонт.

«С начала года Мосгосэкспертиза согласовала 71 проект установки подъемных платформ в жилых домах столицы. Всего с 2017 года 266 проектов на установку подъемных механизмов для маломобильных групп населения получили положительные заключения специалистов Мосгосэкспертизы», - подчеркивается в материале.