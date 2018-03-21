РИАМО - 21 мар. Пожарные локализовали возгорание в частном доме и на кровле строения в городском округе Щелково, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В среду в 12:42 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в частном доме и кровли строения по адресу: Московская область, городской округ Щелково, улица Московская, дом 43. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Эвакуация не проводилась.

«В 13:20 – объявлен ранг пожара 1 «БИС». В 14:30 – локализация на площади 900 квадратных метров. Привлекаемые силы и средства: 12 единиц техники и 43 человека, в том числе от МЧС – 18 человек, пять единиц техники», - говорится в сообщении.