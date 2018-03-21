РИАМО – 21 мар. В Македонии продлили действие безвизового режима для жителей России до марта 2019 года, передает в среду Газета.ru.

«В ведомстве сообщили, что МИД Республики Македония проинформировал о принятом 13 марта 2018 года правительством Македонии решении об отмене визовых требований в отношении граждан России по краткосрочным поездкам в Македонию сроком еще на один год», - говорится в сообщении.

В соответствии с установленным порядком гражданам России для въезда на территорию Македонии достаточно иметь действительный заграничный паспорт и страховку.

Данный порядок распространяется только на краткосрочные поездки, что предполагает нахождение на территории Македонии без визы не более 90 дней в течение каждых шести месяцев, считая с даты первого въезда.

Практика безвизовых поездок россиян в Македонию продлевается до 15 марта 2019 года.

Ранее на сайте издания сообщалось, что все визовые центры Польши в России приостанавливают работу.