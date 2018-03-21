РИАМО - 21 мар. Гильдия НСБ Московской торгово-промышленной палаты в рамках проекта «Безопасный ТЦ» открыла специальную горячую линию для мониторинга ситуации с безопасностью в столичных торговых центрах, говорится в сообщении пресс-службы Координационного совета негосударственной безопасности РФ.

«По телефону: 8 (495) 544-30-90, а также электронной почте media-sovet@yandex.ru граждане могут сообщить о любых возможных, на их взгляд, нарушениях в работе охранных систем торговых объектов, а также направить свои предложения по улучшению ситуации с безопасностью в ТЦ», - говорится в сообщении.

По словам координатора проекта, заместителя председателя Гильдии НСБ Владимира Каширова, основная задача – получить качественную обратную связь от москвичей, чтобы составить объективную картину с безопасностью в столичных торговых центрах.

«Все сигналы будут анализироваться нашими специалистами и по самым вопиющим жалобам мы, конечно, будем выезжать на место, совместно с правоохранительными органами и профильными государственными службами проводить независимые проверки», - пояснил он.

Он также отметил, что партнер проекта – Медиасовет КС НСБ России – ведет мониторинг информационного пространства на предмет выявления различных фактов пренебрежения качеством систем безопасности в ТЦ.

«Вся информация, которую мы получим станет основой нашего независимого рейтинга «Безопасный ТЦ». При этом наша цель не в том, чтобы назвать кого-то плохим или хорошим, мы хотим, чтобы собственники торговых площадей, где ежедневно проходят десятки тысяч человек, ответственно относились к вопросам обеспечения безопасности», - подчеркнул Каширов.