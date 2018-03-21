РИАМО - 21 мар. На трех полигонах твердых бытовых отходов в Балашихе, Клину и Волоколамском районе проводятся работы по дегазации и рекультивации, угроз для жителей не было обнаружено, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха по обращениям граждан на территории Волоколамского муниципального района Московской области. <…> Разработана дорожная карта по рекультивации полигона «Ядрово», которая предусматривает проведение мероприятий, направленных на максимальное снижение воздействия полигона на окружающую природную среду», — говорится в сообщении.

Планируется увеличение лабораторий Мосэкомониторинга с целью непрерывного мониторинга атмосферного воздуха.

Как уточняется в сообщении, на «Ядрове» в результате проведенных экспресс-исследований в среду превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено.

«В настоящее время на полигоне ТБО «Кучино» (Балашиха – ред.) пробурено 55 скважин для сбора биогаза, которые подключены к факельной газосжигательной установке. Сжигание происходит внутри факельной установки при температуре 1,2 тысячи градусов», — добавляется в сообщении.

Со стартом основных работ по рекультивации систему расширят до 112 скважин. Тогда же будет налажена система по переработке собранного газа в электроэнергию.

В Клину проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха по обращениям граждан, постороннего запаха не выявлено. В настоящее время пробурено 20 скважин глубиной 20 метров, произведен запуск факельной установки термического обезвреживания, газоотвод производится из пяти скважин. Факельная установка - высота трубы (закрытый факел) - 5 метров.

«На данный момент проводится анализ газа (из пяти пробуренных скважин), и производят расчет мощности факельной газосжигательной установки. Работа по анализу газа проводится круглосуточно», — добавляется в сообщении.

В результате проведенных экспресс-исследований на полигонах в Клину и Балашихе также превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей не выявлено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе. Решить проблему распространения неприятных запахов с полигона планируется до 15 июня. Губернатор также поручил своевременно и в короткие сроки принимать все необходимые меры по обеспечению экологической безопасности в Подмосковье.