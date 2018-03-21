РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 мар. В микрорайоне Новое Павлино Балашихи управляющую компанию оштрафовали за несоответствие горячей воды нормативам по температуре, сообщается на официальном сайте Госжилинспекции по Московской области.

Государственные жилищные инспекторы в микрорайоне Новое Павлино города Балашиха провели внеплановую проверку качества оказания коммунальной услуги по предоставлению горячей воды в доме №1 по улице Троицкая. Основанием для проверки стало обращение жителя в надзорное ведомство.

«В ходе проверки установлено, что температура горячей воды в квартире заявителя не соответствует установленным нормативам. В результате проверки составлен протокол об административном правонарушении. Управляющая компания оштрафована на 10 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Как показала проверка, температура воды была ниже положенного уровня на пять градусов в ванной и семь на кухне. По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, температура горячей воды в местах водозабора должна быть не ниже +60 градусов по Цельсию.

Как показала контрольная проверка, управляющая компания ООО «УК Термоинжсервис 2» предписание надзорного органа исполнила.