РИАМО - 21 мар. Губернатор Московской области лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО, докладывая в администрацию президента о ходе дел, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Андрей Воробьев держит ситуацию с полигонами ТБО на личном контроле и информирует администрацию президента и правительство РФ», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, в среду в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы - тошнота и головокружение. Специалисты не связывают обращения с полигоном «Ядрово».

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев назвал борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах ТБО одним из приоритетов для подмосковного правительства. Воробьев подчеркивал, что власти должны своевременно информировать людей о рекультивации полигонов, чтобы все действия в этом направлении были понятны жителям.

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