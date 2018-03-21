РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мар. Новым главным тренером хоккейного клуба «Зоркий» из подмосковного Красногорска назначен Валерий Грачев, долгое время он выступал за этот клуб, говорится в сообщении пресс-службы министерства спорта Московской области.

Ранее ХК «Зоркий» возглавлял Андрей Рушкин, контракт с предыдущим тренерским штабом продлевать не будут.

«Рад, что подмосковную команду будет возглавлять такой опытный и титулованный специалист. Валерий Грачев является четырехкратным чемпионом мира, долгое время выступал за красногорский клуб и даже был в нем играющим тренером. Он знаком с внутренними биоритмами команды, является ее частью и без труда вольется в коллектив и в рабочий процесс», – сказал министр спорта региона Роман Терюшков.

По его мнению, Грачеву удастся выполнить поставленную перед «Зорким» задачу – пробиться в плей-офф чемпионата России.

«Работа предстоит большая и непростая, так как команда собралась достаточно поздно. И для тренера взять на себя ответственность за работу с такими входными данными – это волевое решение. Желаю тренерскому штабу и команде удачи!» – подчеркнул Терюшков.

Помогать Грачеву на новом посту будет Александр Епифанов.

«Задачи на сезон 2018-2019 будут поставлены после окончания подписания контрактов с игроками. Обязательный условием руководство клуба называет попадание в плей-офф», – заключается в сообщении.