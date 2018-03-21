РИАМО - 21 мар. Рабочие завершили строительство жилого дома в подмосковном городском округе Мытищи, площадь новостройки составляет почти 30 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано жилому дому (корпус №63), расположенному по адресу: 2-й Красноармейский переулок, городского округа Мытищи», - говорится в сообщении.

Согласно утвержденному проекту, в 18-этажном доме расположены 342 квартиры (1-комнатных – 152, 2-комнатных – 136, 3-комнатных – 50, квартир улучшенной планировки – четыре), жилой площадью 20288 квадратных метров. Площадь новостройки составляет 29210 квадратных метров.

На придомовой территории расположены площадки для спорта и отдыха, обустроены места для парковки автомобилей. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.

«Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Финансирование - средства инвестора. Застройщиком объекта является ООО «Коопстрой».