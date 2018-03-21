РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 мар. Депутаты подмосковных Люберец внесли изменения в решение «О бюджете городского округа Люберцы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», согласно которому его расходная часть увеличивается на 378 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Расходная часть бюджета в результате утвержденного депутатами проекта решения «О бюджете городского округа Люберцы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» увеличивается на 378 миллионов рублей. Львиная доля этой суммы пойдет на увеличение финансирования расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, объектов дорожной инфраструктуры округа», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что кроме этого, предусмотрены средства на установку спортивных площадок в трех школах округа, проведение ремонтных работ в ряде учреждений культуры, таких как «Союз» в Малаховке, центральная библиотечная система, хореографическая школа в Доме культуры, а также на разработку проектов благоустройства парка в Малаховке и парков Лапса и Сказок в Томилине.

«Также в соответствии с принятыми изменениями будут направлены средства на ремонт спортивной школы олимпийского резерва и разработку ПСД (проектно-строительной документации – ред.) на ремонт стадиона «Звезда», принятого из федеральной собственности», – добавил Ружицкий.