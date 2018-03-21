РИАМО - 21 мар. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям с 1 февраля по 14 марта в пассажирских терминалах аэропортов «Внуково» и «Шереметьево» приостановило перемещение партий молочной, мясной и рыбной продукций, поступивших с нарушениями ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза и ветеринарного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«За указанный период были пресечены попытки ввоза в ручной клади и багаже пассажиров - 61 партии молочной продукции, трех партий мясной продукции и двух партий рыбной продукции», - говорится в сообщении.

Ввоз осуществлялся без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений Россельхознадзора на ввоз из неблагополучных регионов по заболеванию ящур.

«Все партии потенциально опасного груза уничтожены в соответствии с действующим законодательством РФ», - подчеркивается в материале.

Ящур — острое вирусное инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа).