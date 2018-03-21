РИАМО - 21 мар. С июня прошлого года «Навигатор московского здравоохранения» посетили более 500 тысяч человек, ежедневно ресурсом пользуются около 3 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«Навигатор московского здравоохранения» - информационный сервис о возможностях столичного здравоохранения, современных методах диагностики и лечения различных заболеваний, работает на сайте департамента здравоохранения города Москвы с июня 2017 года. Информация на навигаторе еженедельно обновляется.

«За время существования сервиса им воспользовались более 500 тысяч человек. Ежедневно в «Навигатор московского здравоохранения» заходят свыше трех тысяч пользователей. Посетители приходят на этот ресурс целенаправленно — в поисках ответов на действительно интересующие их вопросы. В дальнейшем мы планируем расширить возможности навигатора. Многие из будущих улучшений будут реализованы по предложениям москвичей», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Недавно в «Навигаторе» появилась возможность получить подробную информацию по диспансеризации. При вводе года рождения и пола посетитель получает подробную информацию о том, какие обследования входят в первый этап программы диспансеризации в этом году, и какие болезни они позволяют выявить.

К примеру, москвичам 1982 года рождения навигатор советует проконсультироваться у терапевта, сделать рентген легких (флюорографию) и кардиограмму, а также проверить уровень холестерина и глюкозы в крови. Москвичкам того же возраста предлагается дополнительно посетить акушера-гинеколога. Флюорография позволяет выявить целый ряд заболеваний легких на ранних стадиях — хронический бронхит и пневмонию, фиброз, туберкулез и многие другие.

Повышение глюкозы может свидетельствовать о признаках сахарного диабета, а определение уровня холестерина помогает узнать о признаках начинающегося атеросклероза. По результатам первого этапа диспансеризации терапевт определит показания для проведения второго, более детального этапа обследования.

«В настоящее время на ресурсе размещено более 30 пошаговых практических инструкций от процедуры прикрепления к поликлинике до организации лечения самых сложных заболеваний, а также более 60 авторских колонок, в которых ведущие московские врачи отвечают на популярные вопросы пациентов, дают советы по профилактике и лечению различных заболеваний», - добавил Хрипун.