РИАМО - 21 мар. В налоговые инспекции Подмосковья на 15 марта 2018 года от жителей региона поступило 169 тысяч налоговых деклараций, это на 28,5% больше, чем на ту же дату годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

«По состоянию на 15 марта жителями Подмосковья в налоговые органы представлено 169 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2017 год. Аналогичный показатель прошлого года превышен на 28,5%. От индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой, поступило 22 тысячи деклараций», - отмечается в сообщении.

Исчисленный в декларациях налог на доходы физических лиц, подлежащий уплате в консолидированный бюджет Московской области, составил более 300 миллионов рублей, что на 42% превышает прошлогодний показатель. При этом на 20% выросло и число деклараций, в которых налог исчислен к доплате в бюджет.

Также растет число граждан, представляющих декларации на получение налоговых вычетов. На отчетную дату сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, составила около 7 миллиардов рублей, что на 10% больше показателя 2017 года.

«УФНС России по Московской области обращает внимание, что право обращения граждан в налоговые органы в связи с возвратом налога не ограничено сроками декларационной кампании. Лица, декларирующие доходы исключительно в связи с получением налоговых вычетов, могут подать декларации в любое время в течение всего года», - напоминается в сообщении.

В то же время для тех, кто должен отчитаться о доходах за 2017 год, крайний срок подачи деклараций - 3 мая текущего года. Запланировать визит в инспекцию в удобное время можно, воспользовавшись электронным сервисом ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».