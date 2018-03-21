РИАМО - 21 мар. Паркингу на 2-м Красноармейском переулке в подмосковных Мытищах выдали заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Паркинг рассчитан на 111 боксов. Площадь одноуровневой подземной парковки составляет 4102 квадратных метра. Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», - сообщил руководитель Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.

Финансирование строительства – средства инвестора. Застройщиком выступает ООО «Коопстрой».