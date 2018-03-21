РИАМО - 21 мар. За медицинской помощью из-за недомогания в подмосковном Волоколамске обратились 50 детей из разных школ, пять из них были госпитализированы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«По состоянию на 13:00 21 марта, в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы - тошнота и головокружение. Госпитализирован один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка - по настоянию родителей - для обследований. Кроме того, четыре ребенка с сыпью на коже осмотрены дерматологом», — говорится в сообщении.

У всех детей осуществлен забор крови на лабораторные исследования. В Волоколамск выехала бригада специалистов из Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (инфекционист, невролог).

«На данный момент специалисты не связывают обращения с полигоном «Ядрово», — добавляется в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в подмосковном Волоколамске из-за распыления газового баллончика в школе пострадали более 20 учеников. Директор образовательной организации и администрация Волоколамского района опровергли факт распыления.