РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. По итогам 2017 года Балашиха заняла второе место в региональном рейтинге эффективности использования спортивных сооружений, в городе не простаивает ни один спортивный объект, сообщил в среду начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Андрей Никитин на заседании совета депутатов.

«По итогам 2017 года в рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по показателю использования спортивных сооружений Балашиха заняла второе место среди всех муниципальных образований области», – сказал Никитин.

Он добавил, что ни один спортивный объект в городе не простаивает, все сооружения загружены более чем на 100%.

В 2017 году в Балашихе начали функционировать открытый футбольный манеж и ФОК на стадионе «Метеор», а также ФОК с бассейном на улице Заречной. В марте 2018 года открылся ФОК в микрорайоне Дзержинский.